Quatre gendarmes isérois visés par une plainte pour "homicides involontaires et non empêchement de ce délit"

Bourgoin-Jallieu, France

Les enfants de Geneviève et Florencio Duron, 69 et 71 ans, ce couple de retraités de Rochetoirin, tué le 26 février dernier à Bourgoin-Jallieu, dans un accident de voiture, par un gendarme ivre, ont décidé de porter plainte, avec constitution de partie civile, pour "homicides involontaires et non empêchement de ce délit" contre les quatre autres gendarmes qui ont bu avec leur collègue tout l’après-midi du 26 février dans un restaurant-bar de Villefontaine.

Une plainte pour que la justice examine toutes les responsabilités dans ce drame

Pour Céline, Olivier et Alain Duron, leurs parents ne seraient pas morts si les quatre collègues du gendarme-chauffard l'avaient empêché de reprendre la route. Et c'est pour cela qu'avec leur avocat, Maître Gerbi, ils vont déposer cette plainte, pour qu'il y ait une instruction et que les responsabilités de chacun de ces quatre gendarmes soient examinées par la justice.

Le gendarme-chauffard derrière les barreaux ne peut être rejugé, mais ses collègues, eux, peuvent être poursuivis, espèrent les enfants Duron

Celui qui a tué Geneviève et Florencio Duron a été jugé en comparution immédiate, le 28 février, après 48 H de garde à vue. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme. Il est actuellement incarcéré.

Quant à la Procureure de Bourgoin, elle avait estimé que les quatre gendarmes avaient peut-être une responsabilité morale mais pas pénale. Ce que conteste l'avocat de la famille Duron.

Faute caractérisée des quatre gendarmes, pour l'avocat de la famille Duron

Pour Maitre Gerbi, il s'agit d'une faute caractérisée. D'autant plus qu'à travers leur profession ces gendarmes connaissent parfaitement les risques de l'alcool au volant. L'avocat va également demander le dépaysement de l'affaire à Grenoble.