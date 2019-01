Quatre " gilets jaunes" condamnés après des violences à Epinal et Nancy

Deux hommes condamnés à Epinal et deux autres devant le tribunal correctionnel de Nancy ce lundi 7 janvier après des violences lors de la manifestation de "l'acte 8" des "gilets jaunes" samedi à Epinal et Nancy.

Lorraine, France

Quatre "gilets jaunes "lorrains se sont retrouvés ce lundi 7 janvier devant la barre des tribunaux correctionnels de la région après les débordements et heurts qui se sont produits lors des manifestations de samedi dans les rues d'Epinal et de Nancy.

A Epinal, les deux hommes âgés de 28 et 29 ans ont écopé de 6 mois de prison avec sursis pour l'un et 2 mois ferme pour l'autre.

A Nancy les peines vont de 10 mois avec sursis à 4 mois ferme mais la peine du jeune homme de 24 ans sera aménagé. Il n'ira donc pas en prison. Le premier, condamné à 10 mois avec sursis, était poursuivi pour avoir proféré des menaces de mort envers les forces de l'ordre sur internet et détention de munitions et de grenades chez lui. Le deuxième a été, lui, condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir insulté et blessé deux policiers lors de la manifestation au centre ville de Nancy samedi.

Les onze autres personnes interpellées le week-end dernier ont reçu des convocations pour être un jugement ultérieur.