Quatre gradés de la légion étrangère devant le tribunal correctionnel de Lyon ce jeudi et vendredi

Ils sont mis en cause après le décès en 2016 de six légionnaires du génie basés à Saint-Christol-d'Albion emportés par une avalanche à Valfréjus en Savoie lors d'un entrainement en montagne. Les quatre gradés sont poursuivis homicides involontaire et blessures involontaires.