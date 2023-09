Quatre graves accidents de la route ce dimanche matin en Vaucluse

Quatre graves accidents de la route se sont produits en quelques heures ce dimanche matin en Vaucluse. Le premier s'est produit vers 6 heures du matin à Visan. Une femme de 22 ans a fait une sortie de route sur la départementale 976, la route qui mène à Valréas. Elle a dû être désincarcérée et a été hospitalisée dans un état grave à Orange.

Deux heures plus tard, toujours dans l'Enclaves des Papes, à Grillon, un cycliste de 70 ans qui a été percuté par une voiture. Lui aussi est gravement blessé et a été transporté par hélicoptère vers l'hôpital Nord de Marseille.

Le troisième accident s'est produit vers 9h30 à Rustrel, sur la RD 22, la route d'Apt. Un motard de 60 ans a fait une lourde chute, seul, et est hospitalisé dans un état grave à Apt.

Le quatrième accident a eu lieu vers 10 heures à Bedoin, sur la RD213 qui mène à Flassan. Là, c'est une voiture et une moto qui sont entrés en collision. Le motard, âgé de 20 ans, est gravement blessé. Il a également été transporté par hélicoptère vers l'hôpital Nord de Marseille. Un homme et une femme de 80 et 81 ans, qui se trouvaient dans la voiture impliquée, sont aussi légèrement blessés et hospitalisés à Vaison-la-Romaine.