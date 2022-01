Quatre hommes arrêtés après l'incendie du restaurant So Wok à Dijon en septembre 2021

En septembre 2021, une voiture s'encastrée dans le restaurant So Wok de la Rue de Perrières, à Dijon, avant d'être incendié. Quatre mois plus tard, le 13 janvier 2022, quatre personnes ont été arrêtées et présentées à un juge d'instruction.