Quatre hommes condamnés pour leur implication dans un trafic de drogue à Laval

Quatre hommes de 26, 27, 29 et 52 ans ans ont été condamnés ce mercredi par le tribunal de Laval pour leur implication dans un trafic de drogue à Laval. Six kilos de cannabis, 952 grammes d’herbe et 227 grammes de cocaïne avaient été saisis fin mai dans un appartement et un garage du quartier Hilard, pour une valeur estimée à 122 000 euros.

L'homme à la tête du réseau a été condamné à un an de prison ferme avec mandat de dépôt. Trois complices sont aussi condamnés par le tribunal de Laval, seize mois de prison dont huit mois avec sursis pour l'un, un an de prison dont six mois avec sursis pour un troisième homme. Le quatrième écope de 175 heures de travaux d’intérêt général, indique à France Bleu Mayenne un avocat de la défense, confirmant une information du Courrier de la Mayenne.