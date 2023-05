Quatre hommes d’une vingtaine d’années jugés pour agressions sexuelles en réunion à Amiens

Quatre hommes d’une vingtaine d’années comparaissaient devant le tribunal correctionnel d’Amiens ce mardi pour agressions sexuelles en réunion sur deux adolescentes. Les faits remontent à la nuit du 13 au 14 mars 2021, dans un appartement amiénois, géré par une structure humanitaire et habité par l’un des prévenus, de nationalité marocaine. Deux des quatre prévenus ont filmé les agressions sexuelles sur leur téléphone portable, qui ont été diffusées en direct sur le réseau social Snapchat.

L'affaire est mise en délibéré au 31 mai 2023

Le tribunal correctionnel d'Amiens a mis l'affaire en délibéré au 31 mai prochain. Le procureur de la République requiert 6 ans de prison et une interdiction de présence sur le territoire français pour Khalid, 20 ans, auteur d’une agression sexuelle ; 6 ans de prison pour Mohamed, sans interdiction de présence le territoire français car le prévenu a un enfant en France. Pour Khalil, qui a commis des attouchements sur l’une des victimes et a filmé les agressions, le procureur requiert quatre ans d’emprisonnement et une interdiction de présence sur le territoire française. A cela s'ajoutent 4 mois emprisonnement supplémentaire pour les empreintes. Pour le quatrième et dernier prévenu, également prénommé Khalid, le procureur requiert 3 ans et demi de prison, une interdiction de présence sur le territoire français et quatre mois supplémentaires pour le refus de donner ses empreintes.

Une soirée très floue pour la victime présente au procès

Le tribunal dresse le portrait des deux victimes, "des jeunes filles fragiles" de 16 ans à l'époque des faits, toutes deux placées en foyer après des violences intrafamiliales. Les deux amies sont habituées à fuguer du foyer. Dans la matinée du 14 mars 2021, l’une des deux victimes, S., âgée de 16 ans, téléphone à son éducateur. Placée en foyer depuis trois semaines, elle rapporte à celui-ci avoir été giflée, puis embrassée de force par un jeune homme présent à cette soirée, qui lui a aussi touché le sexe sous la contrainte. Entendues par les policiers, S. et K., sa meilleure amie de l'époque avec qui elle partage sa chambre au foyer, expliquent avoir été forcées à boire beaucoup d’alcool, à tel point que K. fait un malaise en fin de nuit.

A la barre, K., 18 ans aujourd’hui, indique que les faits restent très flous pour elle. Ce 14 mars 2021, elle fugue de son foyer vers 1h du matin pour aller à cette soirée où elle ne connaissait qu’un des quatre prévenus, Mohamed : "J’avais confiance en lui", explique-t-elle. En début de soirée, l’adolescente fait une fellation consentie à ce jeune homme. Mais ensuite, les choses dérapent. Les prévenus la forcent à boire beaucoup d’alcool, de la vodka : "Je n’avais jamais autant bu de ma vie, je n’ai plus aucun souvenir de la fin de soirée", raconte-t-elle à la barre, visage fermé. Des attouchements sur K. sont ensuite filmés. L’adolescente vomit, on la change de vêtements. C’est là qu’inconsciente, elle explique avoir été victime de deux relations sexuelles non consenties. Un prévenu filme ce premier rapport, diffusé en direct sur les réseaux sociaux. La jeune femme a les yeux fermés, "elle a l’air de dormir", souligne la présidente du tribunal. Sur la vidéo, l’expert relève qu’une voix dit notamment au sujet de la victime : "Ne la touche pas trop, sinon tu vas la réveiller et tu ne pourras pas la baiser."

Les prévenus incapables de dire pourquoi les agressions ont été filmées

Khalid, mis en cause dans la première relation sexuelle non consentie, prend la parole : « K. était en train de dormir, puis elle s’est réveillée sans que je sache pourquoi : c’est elle qui est venue vers moi, qui m’a pris dans ses bras pour avoir un rapport. Je ne suis pas un animal », se défend le jeune homme de 20 ans. A la question de savoir pourquoi les faits ont été filmés, aucun des deux prévenus ne sait dire pour quoi devant le tribunal. Parmi les preuves récoltées par la justice, un préservatif usagé, des bouteilles de vodka et les vidéos des agressions sexuelles publiées sur les réseaux sociaux.

Les avocats de la défense pointent l'évolution du témoignage de K., qui a d'abord parlé de rapports consentis, puis a confondu les prévenus au début de l'enquête. "Pour moi, il n'y a pas agression sexuelle, indique Me Caroline Jean, l'avocate de Khalid. Il n'y a pas de contrainte, de force ou de surprise. Si on a le moindre doute sur la notion de consentement dans ce dossier, il n'y a qu'une chose à faire : relaxer mon client". Comme elle, tous les avocats de la défense ont plaidé la relaxe de leur client. "Je n'ai pas repoussé, je n’ai pas dit non… mais je n’ai pas non plus dit oui ! affirme K., les larmes aux yeux. Je n'étais pas en état", explique à la barre la jeune femme de 18 ans, qui reconnaît des trous noirs, du flou à cause de l'alcool et du choc.

Dans le box, les prévenus laissent échapper des rires lors de ce témoignage. L'avocate de la victime, Maître Laurie Cenci, s’énerve : "Ma cliente est traitée comme un objet. Ce n’est pas parce que c’est une petite gamine de foyer, qu’elle s’est mise en danger adolescente, que ça remet en question ce qu’elle a vécu ! Comment une personne inconsciente, recouverte de son vomi, peut-elle consentir à un rapport sexuel ?" A la fin de l'audience, un seul des quatre prévenus demande pardon à la victime, qui reste les yeux dans le vague.