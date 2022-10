Quatre hommes incarcérés après avoir ligoté la femme de ménage et volé la caisse d'un supermarché à Saint-Dié

L'enquête lancée par la brigade de sûreté urbaine de Saint-Dié-des-Vosges a duré sept mois. Elle vient de déboucher sur l'interpellation, la mise en examen et l'incarcération de quatre hommes. Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé la caisse d'un supermarché déodatien le 14 mars dernier, après avoir violenté, ligoté, et volé la femme de ménage encore présente sur les lieux.

ⓘ Publicité

Les empreintes, et la voiture utilisée pendant le braquage, ont permis aux enquêteurs d'identifier les suspects. Il s'agit d'une "équipe de malfaiteurs parisiens et déodatiens", précise le parquet de la République d'Epinal. Ces quatre hommes ont été interpellés "simultanément et sans incident" le 4 octobre, écroués vendredi 7 octobre et présentés devant le juge d'instruction lundi 10 octobre.

À lire aussi À Essey-les-Nancy, un employé donne plusieurs coups de couteau à son patron

Ils sont mis en examen pour "vol avec arme en bande organisée, détention , séquestration d'un otage en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime". Trois des quatre suspects ont été placés en détention provisoire, le quatrième incarcéré.