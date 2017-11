Quatre hommes incarcérés après avoir tenté d'échapper aux douaniers à Beaune

Après avoir tenté d'échapper aux douaniers sur l'A6 au niveau de Beaune mardi, quatre hommes ont été interpellés et placés en détention provisoire. Les gendarmes ont saisi 15 kilos de drogue dans leur voiture. Ils seront jugés au mois de décembre.

Les douaniers et les gendarmes de Montbard et de Saulieu ont interpellés cette semaine quatre hommes soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de drogue. Ils ont été placés en détention provisoire vendredi soir et seront jugés au mois de décembre.

Mardi, une BMW a tenté d'échapper à un contrôle routier des douaniers sur l'A6 au niveau de Beaune. La voiture a été prise en chasse par les douaniers, mais une Jeep a tenté de leur barrer le passage. La BMW a été retrouvée, sans conducteur, quelques minutes plus tard. A l'intérieur, les gendarmes ont découvert 15 kilos d'herbe de cannabis.

Dans la journée, trois hommes ont été interpellés dans deux autres véhicules. Un quatrième a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi. Les quatre hommes ont été placés en détention provisoire et seront jugés le 20 décembre.