Quatre hommes interpellés après une centaine de cambriolages commis dans le Grand Ouest

Butin estimé : 135.000 euros ! Une équipe de cambrioleur a été interpellée après une centaine de vols commis dans des habitations et des commerces en Ille et Vilaine, dans les Côtes d'Armor, le Calvados, la Manche, la Mayenne et la Loire atlantique.

Quatre hommes sont soupçonnés d'avoir commis en bande organisée près d'une centaine de cambriolages dans des habitations et des commerces en Ille et Vilaine, dans les Côtes d'Armor, le Calvados, la Manche, la Mayenne et la Loire Atlantique au cours du mois de février dernier. "Ce groupe criminel organisé" précise le parquet de Rennes a été interpellé par les gendarmes de l'Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante, de la section de recherches de Caen et des militaires des groupements de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor.

Un butin de 135.000

Ces quatre hommes ont dérobé de l'argent, et de l'outillage. Le préjudice est évalué à plus de 135.000 euros. Cinq véhicules ont été saisies après leur interpellation ainsi que 40.000 euros placés sur des comptes bancaires. Les quatre hommes, âgés de 25 à 27 ans, issus de la communauté du voyage et installés sur la région rennaise, ont été arrêtés à l'issue d'un périple le 27 février dernier. Le 6 février, ils avaient été repérés alors qu'ils avaient dérobé une BMW dans un garage de Vire, dans le Calvados. Ce véhicule était impliqué dans plusieurs cambriolages commis de nuit. Les quatre hommes ont été écroués, ils seront jugés le 30 avril prochain.