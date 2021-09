Quatre hommes jugés pour "violences en réunion" aux Assises des Pyrénées Orientales

Les quatre hommes, âgés de 26 à 60 ans, sont accusés d'avoir violemment tabassé en février 2018 un autre SDF laissé pour mort à proximité de la gare de Port-Vendres. Souffrant de lésions cérébrales importantes, la victime âgée de 57 ans n'est depuis plus capable de se déplacer ni de s'exprimer.

C'est un drame de la misère sociale qui sera au cœur du procès d'assises qui s'ouvre ce mardi 13 septembre au palais de Justice de Perpignan où tous les protagonistes sont des sans domicile fixe.

L'affaire remonte au 21 février 2018 à Port-Vendres: ce jour là le corps d'un homme inanimé est retrouvé gisant à même le sol à proximité de la gare. Visiblement victime d'un tabassage en règle, le SDF alors âgé de 54 ans avait été évacué d'urgence sur le centre hospitalier de Perpignan. L'enquête a ensuite rapidement abouti à l'arrestation de quatre autres sans-abri de sa connaissance. Placés en détention provisoire depuis les faits, ils comparaissent à présent dans le box des accusés.

Des lésions cérébrales importantes

D'après les conclusions de l'enquête, c'est un motif totalement futile, une injure ou un simple regard de travers qui aurait été l'étincelle de ce déchaînement de violence, la très forte alcoolisation de tous les participants faisant le reste. Le sans-abri de Port Vendres aurait ainsi été littéralement roué de coups par les quatre hommes qui se seraient acharnés sur lui avant de prendre la fuite, le laissant pour mort.

Rapidement arrêtés, ils ont partiellement reconnu les faits. Aujourd'hui âgés de 26, 34, 43 et 60 ans, tous sont poursuivis pour "violences en réunion ayant entraîné une infirmité permanente". En effet, si leur victime a survécu à l'agression, ses séquelles sont gravissimes: souffrant d'un important traumatisme crânien il n'est plus capable de s'exprimer et peut même difficilement se tenir debout, si bien qu' à 57 ans seulement l'homme est en résidence permanente dans un Ephad.

L'un des enjeux des audiences à venir sera donc de déterminer le degré d'implication de chaque accusé en fonction de la gravité des coups portés. Le verdict du procès est attendu pour ce vendredi 17 septembre.