Une équipe de quatre braqueurs du bassin cannois interpellée par la police judiciaire de Nice

Des malfaiteurs âgés de 24 à 38 ans ont été interpellés par la police judiciaire de Nice mardi et déférés ce vendredi au parquet de Grasse. Ils ont braqué une boulangerie à Cannes-La-Bocca mi-décembre et sont soupçonnés d'avoir voulu cambrioler des villas.

Quatre hommes âgés de 24 à 38 ans ont été déférés ce vendredi devant le parquet de Grasse. Des malfaiteurs interpellés mardi par la brigade de répression du banditisme et la brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire de Nice. Ils devraient être mis en examen pour vols en réunion et association de malfaiteurs en vue de commettre des vols en bande organisée.

Une équipe visiblement très déterminée

Trois des quatre hommes interpellés ont participé au cambriolage d'une boulangerie dans la nuit du 13 au 14 décembre à Cannes-La-Bocca. Ils étaient repartis avec le coffre-fort contenant plusieurs milliers d'euros.

Une surveillance rapprochée de ces hommes -dans le viseur des policiers depuis le mois de novembre -et des perquisitions à leur domicile après le cambriolage de la boulangerie ont permis de découvrir tout l'attirail des parfaits braqueurs : une disqueuse, une masse, des cagoules, un pied de biche, et un scooter volé.

Selon les éléments de l'enquête, ces hommes ont effectué des repérages aux abords de villas à Antibes, Cannes et Mandelieu-La-Napoule. Ils s'apprêtaient à commettre un cambriolages avec séquestration au domicile d'un couple fortuné à Antibes. Trois hommes ont reconnu leur participation en garde à vue. Le plus âgé soupçonné d'être le chef d'équipe nie les faits. Une information judiciaire devrait être ouverte sous l'égide d'un juge d'instruction pour poursuivre les investigations.