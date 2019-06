Quatre hommes soupçonnés de voler des personnes âgées arrêtés

Quatre hommes soupçonnés d'une dizaine de vols chez des personnes âgées, ont été interpellés la semaine dernière à leur domicile en Ardèche et dans le Vaucluse. Les cambriolages ont été commis entre mars 2018 et mai 2019. Les victimes ont entre 80 et 96 ans.

Pendant plus d'un an, quatre voleurs s'en sont pris à des personnes âgées donc vulnérables, en Ardèche, dans la Drôme et dans le Vaucluse. Ils ont interpellés la semaine dernière, lors d'une opération dirigée par les gendarmes de la compagnie du Teil en Ardèche, avec l'appui de leurs collègues de la Drôme et du Vaucluse.

Les malfaiteurs âgés de 30 à 50 ans, ont commis une dizaine de vols entre mars 2018 et mai 2019. Leurs victimes ont elles entre 80 et 96 ans. A chaque fois, les cambrioleurs se rendaient chez ces personnes âgées à la tombée de la nuit cagoulés. Et à chaque fois, ils les ont bousculé, ils les ont même parfois menacé avec un couteau pour les contraindre à leur donner bijoux et argent.

Les gendarmes ont retrouvé une partie du butin chez les voleurs lors des perquisitions. Les malfaiteurs sont tous déjà connus pour des faits de vols. Deux sont en détention provisoire, deux autres sont placés sous contrôle judiciaire, en attendant leur jugement.