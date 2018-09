Est-ce "Spicy" ou "Wydy" qui a porté le coup de couteau fatal ? Le premier apparaît couteau à la main dans le champ d'une caméra de surveillance de la boîte de nuit Le Guest. Il reconnaît avoir tenu l'arme, quelques instants avant les faits, mais assure que le second la lui a arrachée des mains. C'est la parole des accusés les uns contre les autres, et leurs versions varient souvent entre chaque déposition.

On ne saura pas qui a tué Angelo Opuu, déplorent les parties civiles, qui ne croient pas à une surprise de dernière minute.

La justice plus forte que le flou ?

Pas de meurtrier, ça ne veut pas dire pas de justice, espère Jérôme Turlan, avocat de la famille polynésienne qui s'est portée partie civile. Là où qualification de meurtre aurait échoué sur ce flou, il compte sur la notion de "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" pour obtenir la condamnation des quatre hommes. "Ce chef d'inculpation permet de poursuivre à la fois des auteurs et des complices et de les condamner tous ensemble - mais il peut y avoir des peines distinctes en fonction du rôle des uns et des autres".

L'ex-femme d'Angelo Opuu, Marie-Rose Taata, souhaite "qu'une sanction soit prononcée à l'égard des quatre accusés car on estime qu'ils ont tous les quatre participé" souligne son avocate, Caroline David.

L'avocate générale prononcera son réquisitoire ce vendredi matin, avant les plaidoiries des avocats de la défense.