Quatre hongrois condamnés : ils organisaient un réseau de mendicité à Bordeaux

Le tribunal a condamné quatre hongrois, à des peines allant de deux à cinq ans de prison ferme, jeudi 24 mai. Ils organisaient un réseau de mendicité dans le centre-ville de Bordeaux, exploitant et séquestrant des jeunes majeurs et mineurs depuis plus de cinq ans.