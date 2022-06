Quatre incendies dans le Gard

Les sapeurs-pompiers du Gard sont sur tous les fronts ce lundi. Quatre incendies ont éclaté dans l'après-midi. Le plus spectaculaire au Grau-du-Roi, au camping de l'Espiguette : la fumée noire était visible à des dizaines de kilomètres. Il n'y a pas de blessé, mais soixante bungalows sont détruits. Les trois autres feux sont situés à Serviers, Lédenon et Blauzac.

À Serviers, 30 à 40 hectares de forêt ont brulé. Quarante sapeurs-pompiers du Gard sont engagés, plus des renforts des Bouches-du-Rhône. De nombreux largages de Canadair ont eu lieu déjà.

À Lédenon, 25 hectares de sous-bois, foret et broussailles sont brulés. Plusieurs habitations étaient en cours de protection ce lundi en fin d'après-midi. Un haras avec une quarantaine de chevaux et poneys également. 60 sapeurs-pompiers du Gard sont mobilisés, plus des renforts du Vaucluse.

À Blauzac, 15 hectares sont partis en fumée. Plusieurs centaines sont menacé. Huit engins de lutte sont engagés, avec trente sapeurs-pompiers du Gard. Des largages de canadairs étaient en cours après 17h. Un hélicoptère de commandement est en cours d’investigation afin de coordonner l’ensemble des opérations en cours. Des renforts des départements voisins sont demandés.

Ces feux ne sont pas maitrisés et la priorité est donnée à la protection des populations et des habitations. L’ensemble des centres de secours du SDIS 30 est mobilisé pour faire face à cette situation difficile et assurer le secours du « quotidien », précisent les sapeurs-pompiers. Compte tenu des conditions météorologiques particulièrement chaudes, le SDIS 30 avait positionné des moyens préventifs feu de forêt sur le département. Cette anticipation a permis d’engager très rapidement ces moyens sur ces opérations.

La multiplication des départs dans un délai très proche rend difficile l’action des secours. Les sapeurs-pompiers du Gard demandent aux riverains de ne pas se rendre sur place et de faciliter le passage à tous les moyens de secours. En cette période à risques, les sapeurs-pompiers du Gard rappellent à la plus grande vigilance et à l’interdiction formelle d’emploi du feu ainsi qu’au strict respect des mesures préventives liées au risque feux de forêts.