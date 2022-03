Quatre incendies en une semaine dans les Alpes-Maritimes

Alors que le mois d'avril n'a même pas encore commencé, les pompiers des Alpes-Maritimes sont intervenus sur quatre feux en cinq jours dans le département. Ces incendies sont attisés par le vent et la sécheresse.

Dans la vallée de la Vésubie, sur les hauteurs de Monaco ou celles de Grasse, le département des Alpes-Maritimes est touché par plusieurs incendies depuis le jeudi 24 mars. Ces feux qui se déclenchent très tôt dans la saison inquiètent dans un contexte de sécheresse importante. On fait le point sur leur progression.

Saint-Vallier-de-Thiey : plus de 60 hectares brûlés

Au nord de Grasse, au col du Pilon, les flammes ont parcouru plus de 80 hectares de végétation dans une zone classée Natura 2 000. Plus de 60 hectares ont brûlé depuis que l'incendie s'est déclenché samedi 26 mars. Le feu est désormais fixé mais pas éteint. Les pompiers traitent les lisières pour éviter les reprises. Un hélicoptère bombardier d'eau a effectué deux largages ce 28 mars car la zone est difficile d'accès.

Gorbio : une fumée visible depuis Monaco

Les pompiers effectuent le même travail dans la forêt communale de Gorbio sur les hauteurs de Monaco. Le feu a parcouru 12,5 hectares mais ne progresse plus.

Les feux éteints dans la vallée de la Vésubie

À Utelle et Valdeblore, les feux sont éteints. Un hectare et demi a été touché par les flammes à la Madone et à Valdeblore 25 hectares ont brûlé.

Des enquêtes en cours

Pour tous ces incendies, on ne connait pas les origines. La gendarmerie enquête. Globalement la piste accidentelle est privilégiée à la piste criminelle, sauf à Saint-Vallier-de-Thiey où aucune piste n'est écartée à ce stade.