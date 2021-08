Quatre interpellations à Marseille dans une opération anti-drogue ordonnée par Gérald Darmanin

La police a conduit une opération anti-drogue dans la cité des Flamants, dans le 14e arrondissement de Marseille, mardi. Le ministre de l'Intérieur annonce quatre interpellations et des saisies de drogues et d'argent liquide.

Quatre personnes ont été interpellées lors d'une opération contre les trafics de drogues dans la cité des Flamants, dans le 14e arrondissement de Marseille, mardi. C'est ce qu'annonce Gérald Darmanin sur son compte Twitter. Le ministre de l'Intérieur précise qu'il a ordonné cette descente de police. Selon lui, "d'autres opérations suivront". Dans son tweet, le ministre cite un reportage de l'émission de TMC Quotidien à cet endroit.

En plus des interpellations, de la drogue et de l'argent liquide ont été saisis. Les quantités et le montant ne sont pas précisés.

Une opération la veille de l'arrivée du Président

Cette opération intervient à la veille du début de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Le Président de la République doit rester trois jours pour évoquer différents thèmes, notamment la sécurité. Gérald Darmanin fera partie du voyage. Il avait déjà passé plusieurs jours à Marseille au mois d'août. Dans un entretien accordé au Figaro, le ministre de l'Intérieur avait affirmé que la police menait une opération anti-drogue toutes les deux heures à Marseille.