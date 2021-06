Quatre interpellations après de nombreux vols dans des bateaux au Lavandou

Matériel nautique, lunettes de soleil, bouteilles d'alcool, dosettes de café, jumelles, cannes à pêche... De nombreux objets ont été dérobés dans 45 bateaux du port du Lavandou dans la nuit du 21 au 22 janvier 2021. L’enquête menée par la Brigade Nautique du Lavandou, avec le renfort de la Brigade de Bormes-les-Mimosas et la Cellule Identification Criminelle de La Valette du Var, a permis l’arrestation de deux personnes pour les vols avec dégradation. Deux autres individus sont mis en cause pour recel.

Les trois hommes âgés de 19, 20 et 39 ans et une femme de 47 ans, habitants du Lavandou et de Bormes-les-Mimosas, ont également reconnu des vols commis en 2020 sur quatre autres bateaux.

Le préjudice total est estimé à près de 45.000 euros dont plus de 26.000 euros pour les dégâts causés sur les navires au cours des vols.

Ces quatre Varois seront jugés en septembre prochain devant le Tribunal de Toulon.