Quatre interpellations dans l'affaire du meurtre de Pouzilhac

Les suspects ont été interpellés à Bagnols-sur-Cèze et Nîmes. Ils doivent être déférés au parquet de Nîmes ce mercredi.

Quatre hommes âgés entre 25 et 30 ans sont en garde à vue depuis lundi matin dans l'affaire du meurtre de Pouzilhac. Ils ont été interpellés à Bagnols-sur-Cèze pour trois d'entre eux et dans un quartier populaire de Nîmes pour le quatrième. Selon nos informations, ils connaissaient la victime dont le cadavre criblé de balles et partiellement brûlé avait été retrouvé dans un champ de vignes le 20 avril dernier.

Le mobile reste encore flou

Les gendarmes de la section de recherche de Nîmes auront donc mis moins d'un mois pour remonter jusqu'aux suspects, déjà connus de la justice pour des affaires de droit commun. Pour l'instant le mobile de ce crime extrêmement violent reste à déterminer avec précision. Il pourrait être lié à une affaire de stupéfiants mais sans certitude en l'état actuel des investigations.

Les suspects doivent être déférés au parquet de Nîmes ce mercredi.