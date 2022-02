Quatre intoxications sévères au monoxyde de carbone chez Euralis à Maubourguet

Les pompiers des Hautes Pyrénées sont intervenus ce jeudi matin sur le site Euralis de Maubourguet. A leur arrivée, ils ont trouvé sur place quatre victimes gravement intoxiquées au monoxyde de carbone. Les quatre étaient en urgence absolue. Leur prise en charge était toujours en cours à midi. On ne connait pas pour l'instant la cause de cette intoxication au CO2. L'usine Euralis de Maubourguet est spécialisée dans la fabrication de foie gras de canards et emploie plusieurs centaines de salariés.