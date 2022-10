Quatre jeunes arrêtés par la police en Dordogne après une série de vols de scooters

Les riverains de Bergerac en étaient venus à hésiter à laisser leur scooter dehors en rentrant chez eux le soir. Depuis six mois, les vols de scooters étaient devenus récurrents dans les rues de la ville, jusqu'à ce que les enquêteurs de la sûreté urbaine du commissariat de police mettent la main sur quatre gamins passés maîtres dans le vol de deux-roues. Ils doivent passer devant la justice dans les prochaines semaines.

ⓘ Publicité

Les quatre gamins ont 15, 17, 18 et 20 ans à peine. Les policiers de Bergerac, intrigués par la fréquence inhabituelle des vols de scooters à la fin de l'année 2021, ont comparé en détail les plaintes et les découvertes de deux-roues abandonnés un peu partout en ville.

21 vols et recels de scooters

Avec des analyses de police scientifique, les enquêteurs ont pu identifier les quatre connaissances, trois mineurs et un majeur. Plusieurs semaines de "planque", à surveiller leurs va-et-vient, ont permis d'amasser des preuves contre eux, et de leur imputer pas moins de 21 vols et recels de scooters.

Le petit groupe a été interpellé au mois d'août. Trois d'entre eux habitent Bergerac, le quatrième, un foyer pour adolescents de Saint-Jory-de-Chalais. Ils ne cherchaient même pas à faire commerce des scooters volés, mais les utilisaient tout simplement pour leurs déplacements quotidiens, avant de les abandonner dans la rue et d'aller en voler de nouveaux.

Les jeunes sont convoqués devant le juge des enfants ou le tribunal correctionnel. 18 victimes de vols vont pouvoir récupérer leur scooter, ou être indemnisées par leurs assurances.