Quatre jeunes blessés gravement dans deux accidents de la route dans la Drôme

Un accident a eu lieu à Claveyson vers 20h45 vendredi 15 mars, un autre similaire à 3 heures du matin samedi 16 mars à Épinouze. À chaque fois deux jeunes ont été blessé gravement et deux plus légèrement.

Claveyson, France

Les deux accidents de la route ont eu lieu à quelques heures d'intervalle et présentent énormément de similarités. À chaque fois, le véhicule est sorti de la route seul, à haute vitesse, et un jeune conducteur se trouvait au volant.

Le premier a eu lieu à 20 heures 45 sur la commune de Claveyzon, route des Escoffers. Quatre jeunes occupaient la voiture lorsqu'elle a percuté une maison dans la traversée du village. Les deux à l'avant, un homme de 19 ans et une femme de 18 ans, ont été gravement blessés, les deux jeunes femmes à l'arrière plus légèrement. Tous ont été évacués vers l'hôpital de Romans-sur-Isère.

Plus tard dans la nuit, à trois heures du matin, même scénario. Quatre jeunes à bord d'une voiture à haute vitesse, cette fois elle a terminé sa course dans un poteau EDF, à Épinouze, sur le départementale 246. À l'avant, le conducteur de 18 ans et le passager de 17 ans ont été évacués en urgence absolue à Lyon. Derrière, une adolescente de 16 ans et un jeune de 18 ans ont été plus légèrement blessés.