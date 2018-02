Un accident de la route a fait quatre blessés peu avant trois heures ce vendredi matin sur la départementale 8, entre Trelins et Marcilly-le-Châtel. Une seule voiture était en cause, elle a fait plusieurs tonneaux.

Marcilly-le-Châtel, France

Les quatre occupants de la voiture qui a brusquement quitté la route départementale 8 ce vendredi matin entre Trelins et Marcilly-le-Châtel (Loire), sont tous blessés, dont une jeune femme de 23 ans plus grièvement. Mais le quatuor est surtout choqué par l'accident.

Surpris par un animal

Vers 2h50, la voiture des quatre jeunes fait un écart à hauteur du lieu-dit La Côte, sur la route de Montbrison. Apparemment parce qu'une biche surgit sur la route. Le véhicule fait plusieurs tonneaux et termine dans un fossé. Les quatre occupants, deux jeunes femmes de 21 et 23 ans, et deux garçons de 17 et 20 ans, ont tous été transportés à l'hôpital de Montbrison.

Les pompiers ont dû bloquer la route départementale 8 le temps de l'évacuation des blessés. 21 hommes ont été déployés pour cette intervention, ainsi que sept véhicules.

Verglas généralisé dans la Loire

Par ailleurs ce vendredi matin, les pompiers et gendarmes de la Loire appellent tous les automobilistes à la prudence en raison de routes verglacées dans plusieurs secteurs du département (agglomération de Saint-Etienne, est Roannais et Ondaine notamment). Plusieurs sorties de routes -sans gravité- ont été recensées dans la nuit, par exemple sur la départementale 498 en direction de Saint-Bonnet-le-Chateau.