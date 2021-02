Agression de quatre jeunes à la Guerche-de-Bretagne : "Il hurlait qu'il allait nous découper en morceaux"

Au lendemain d'une soirée d'anniversaire en petit comité dans l'appartement d'Enzo, les quatre amis descendent déposer leurs poubelles, jusqu'à la benne à verre. Il est 16h ce dimanche 14 février. "Nous marchions devant, Solenn et moi. Nos deux autres amis étaient un peu plus loin derrière" explique Enzo. Devant eux, il y a un homme qui marche, "sans qu'on le remarque vraiment" puis cet homme s'arrête devant une maison. Solenn et Enzo lui passent devant.

"Tout à coup, on a entendu quelqu'un courir derrière nous, je me suis retourné et j'ai pris un premier coup dans la jambe, ça m'a déséquilibré" explique le jeune homme de 20 ans. Solenn tente de s'interposer, mais elle est également frappée d'un coup de poing au visage. "Il s'est ensuite jeté sur nous, comme un monstre, en hurlant qu'il voulait nous découper en morceaux" indique le jeune homme.

Il a essayé de m'étrangler en me planquant contre un mur - Solenn

En hurlant, l'agresseur reproche plusieurs fois à Solenn et ses amis de l'avoir suivi. "on marchait seulement derrière lui. C'était une agression sans motif" explique les jeunes gens. Ce sont finalement des passants et des voisins alertés qui interviennent et mettent en fuite l'agresseur.

Je n'ose plus sortir explique Enzo

Solenn suit une formation en apprentissage, mais la jeune femme de 18 ans n'a pas pu reprendre son poste depuis l'agression "psychologiquement, c'est difficile. Je dors très mal. Quand je dois sortir pour aller voir le médecin, _je ne me sens pas sereine, même en étant accompagnée par ma maman"ajoute la jeune femme. Enzo est également encore très choqué "je n'ose plus sortir, et pour aller chercher des cigarettes à quelques pas de chez moi, je prends ma voiture"._

"On ne s'attend pas à être agressé ainsi dans une commune comme la Guerche-de-Bretagne"

"S'il y avait eu un regard, une parole mal placée, mais là, c'est une agression sans motif" s'indigne la mère de Solenn. "Si on était à Rennes, mais là, à la Guerche-de-Bretagne, en plein après midi alors qu'on descend simplement les poubelles, on n'imaginait pas se faire agressés aussi violemment" explique Enzo. Les quatre jeunes ont déposé plainte. L'agresseur aurait été identifié et les gendarmes indiquent que l'enquête avance vite. Une interpellation pourrait intervenir rapidement.