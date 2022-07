Quatre jeunes de 18 ans blessés dans un accident de la route en Dordogne

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3 heures, une voiture a percuté un arbre au lieu-dit le moulin de Rafaly à Saint-Vincent-Jalmoutiers. Les occupants sont deux femmes et deux hommes de 18 ans. Les pompiers sont intervenus et ont transporté les blessés - dont un plus sérieusement que les autres - aux hôpitaux de Périgueux, Angoulême et Libourne.

