Quatre jeunes devant la justice pour un clip sur le trafic de drogue à Guénange

Quatre jeunes de 19 à 28 ans sont poursuivis pour avoir participé à un clip tourné en novembre 2016 avec des armes à Guénange, en faisant l'apologie du trafic de drogue. Ils devaient être jugés ce jeudi en comparution immédiate mais ont demandé un délai pour leur défense. Ils seront jugés en mai.

Quatre jeunes impliqués dans un clip de Guénange (Moselle) qui fait l'apologie du trafic de drogue devaient être jugés ce jeudi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Thionville. Agés entre 19 et 28 ans, deux sont Thionvillois, un habite Guénange et le quatrième vient d'Orléans. Mais trois d'entre d'eux ont demandé un délai pour préparer leur défense, ils seront donc tous jugés le 11 mai prochain . En attendant leur procès, les deux prévenus qui comparaissaient libres ont été placés sous contrôle judiciaire, les deux autres, déjà détenus pour d'autres délits, sont retournés derrière les barreaux. Ils devront notamment répondre de détention d'armes sans autorisation et d'attroupement le visage dissimulé.

A l'audience, entourés d'une dizaine de gendarmes, les quatre garçons font profil bas. Deux d'entre eux sont déjà incarcérés pour d'autres faits mais les deux autres ont un casier judiciaire presque vierge: un outrage pour l'un, une consommation de stupéfiant pour l'autre et "il vient d'une famille sérieuse", précise son avocate Me Dreuil. Tous sont poursuivis pour avoir participé à ce clip vu 180.000 fois sur internet. Dans cette vidéo tournée début novembre à Guénange dans le quartier République, plusieurs dizaine de jeunes, certains le visage caché, brandissent des fusils, des revolvers, des billets, et défient la police. "J'suis dans le manoir, j'compte les billets, tu peux pas me voir", dit le refrain.

"Ce qui s'est passé dans ce quartier est inacceptable"

La justice pense que les armes sont bien réelles. Des témoins ont entendu des coups de feu et des douilles auraient été retrouvées sur place. Pour l'instant, un seul des prévenus reconnait sa participation au clip avec un couteau. Les trois autres nient en bloc. Et leurs avocats s'insurgent contre toute cette affaire: "On mélange fiction et réalité", dénonce Me Saoudi, "Les bras m'en tombent, est-ce qu'on a poursuivi Georges Brassens pour ses chansons sur la police, quand il parle de rosser les cognes"? enchaîne Me Hellenbrand. La procureure de la République, Christelle Dumont, estime en revanche que le message du clip est clair: inciter au trafic de drogue, en toute impunité, dans une commune déjà gangrenée par le phénomène. Pour la magistrate, "ce qui s'est passé dans ce quartier est inacceptable". Aucune arme n'a pour l'instant été retrouvée. L'enquête se poursuit pour retrouver d'autres participants.