Quatre jeunes emprisonnés pour des coups de couteau à Ruffec en Charente

Quatre jeunes Ruffécois en Charente ont été mis en examen et placés en détention lundi soir. Pendant le weekend, au cours d'une rixe, ils ont blessé sérieusement un autre homme qui a reçu des coups de couteau dans le thorax. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Les quatre personnes qui ont participé à la rixe ont été mis en examen lundi soir pour "violences aggravées par trois circonstances" : les trois majeurs âgés d'une vingtaine d'années et le mineur de 17 ans ont commis les faits en groupe, avec des armes, et en dissimulant leurs visages. On ignore encore le nombre exact d'armes utilisées, mais il y avait au moins un couteau, qui a causé des blessures importantes à la victime, qui souffre aujourd'hui de 21 jours d'interruption totale de travail.

un "différend relationnel"

Le groupe d'agresseurs était venu demander des comptes sur un "différend relationnel", selon les termes du Parquet. Ils ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche, et placés en garde à vue. D'abord considérée comme une tentative d'homicide, cette affaire a été requalifiée en "violences aggravées". Mis en examen, les trois majeurs ont été placés en détention, et le mineur a été conduit dans un centre éducatif fermé.