Quatre jeunes Haut-Rhinois interpellés après avoir participé à un rodéo géant à Mulhouse

Quatre jeunes Haut-Rhinois, dont trois mineurs, ont été interpellés et placés en garde à vue à Mulhouse après avoir participé à un rodéo géant dans les rues de la ville dimanche 27 octobre. Une cinquantaine de motos et de quads s'étaient donnés rendez-vous via les réseaux sociaux.