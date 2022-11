Quatre jeunes hommes arrêtés pour des vols de trottinettes aux abords de l'Université de Tours

20 trottinettes volés, un vélo dérobé : c'est le butin d'une bande de quatre jeunes, interpellés les 15 et 16 novembre par la police d'Indre-et-Loire après le signalement d'une recrudescence de vols aux abords de l'Université de Tours entre juin et octobre. Ces quatre jeunes sont tous majeurs mais le plus jeune est âgé de 18 ans selon la police qui estime le préjudice à 9.000 euros.

Toujours selon la police, les vols étaient commis dans les parcs à vélos des différentes facultés de la ville ou les parkings à vélos Kéolis et des salles de sport. Ils ont aussi commis leurs méfaits à Saint-Cyr-sur-Loire près de Tours.

Jugés devant le tribunal correctionnel

Les quatre jeunes devaient être jugés en comparution immédiate ce vendredi 18 novembre au tribunal correctionnel de Tours. Interpellés grâce notamment à la vidéo-surveillance, ils disent ne pas se reconnaître sur les images.