Quatre jeunes incendiaires présumés interpellés dans le Gard

Quatre jeunes gens, habitant les villages de Pujaut et Sauveterre, dans le Gard rhodanien, doivent être présentés à la justice ce vendredi. Ils ont été interpellés en deux temps par les gendarmes, au cours des deux derniers jours. Ils sont suspectés d'être à l'origine d'une vingtaine de départs de feux, dans plusieurs secteurs du département.

Parmi ces incendies il y aurait notamment celui du 26 juillet dernier. Ce jour là le feu avait détruit 16 hectares de garrigue, à cheval sur le communes de Pujaut et Villeneuve-lès-Avignon Poussées par un fort mistral, les flammes avaient menacé des dizaines d'habitations, un collège, un lycée ou encore une maison de retraite. Une centaine d'ouvriers travaillant sur un chantier voisin avaient du être évacués. Il avait fallu près de trois heures aux pompiers venus de tout le Gard, mais aussi du Vaucluse pour maitriser le sinistre. 200 hommes, appuyés par des avions trackers avaient été mobilisés.

Les suspects pourraient avoir allumé 18 incendies au cours des deux derniers mois

Les gendarmes pensent que les jeunes qu'ils ont interpellés pourraient être les auteurs de 18 incendies d'origine criminelle survenus au cours des deux derniers mois dans l'est et le sud du Gard. Les enquêteurs de la gendarmerie de Roquemaure et de la brigade de recherche de Bagnols sur Cèze ont mené un long travail de recherche et d'observation pour remonter jusqu'aux pyromanes présumés. Pour l'instant, ces jeunes gens, deux mineurs et deux majeurs, âgés de 16 à 25 ans ne reconnaissent qu'en partie les faits qui leurs sont reprochés. Ils ne sont pas spécialement connus de la justice.