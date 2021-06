Quatre jeunes placés en détention à Marseille après la violente agression d'un couple au Panier

Quatre personnes ont été interpellées après la très violente agression dont un couple a été victime le 24 mai dernier (lundi de Pentecôte) dans le quartier du Panier à Marseille. Il est 23 heures quand un homme et sa compagne sont pris à partie sans raison apparente par un groupe de cinq individus sur le parvis de la cathédrale de la Major. Roué de coups dans un grand déchaînement de violence, l'homme a été transporté à l'hôpital Nord avec un pronostic vital engagé et placé en coma artificiel. Il souffre de multiples fractures et hématomes principalement au niveau du visage et du dos. Ce mardi, il est sorti du coma et ses jours ne sont plus en danger. Sa compagne n'a pas été blessée car elle avait réussi à s'enfuir au moment de l'agression.

"Une scène d'une extrême violence gratuite comme dans Orange Mécanique" - Rudy Manna du syndicat Alliance Police Nationale Bouches-du-Rhône

"On a vécu une scène comme dans Orange Mécanique", témoigne Rudy Manna, secrétaire départemental Alliance Police Nationale Bouches-du-Rhône. "On était en présence de fous furieux, comme des animaux, qui avaient envie de défoncer un mec".

Les enquêteurs ont rapidement remonté la piste vers cinq suspects grâce à l'analyse des caméras de vidéosurveillance. Placés en garde à vue, quatre hommes reconnaissaient avoir été présents sur les lieux. Ils ont tous été placés en détention provisoire. L’un d’eux âgé de 20 ans reconnaissait également avoir été l’auteur de la grande majorité des violences. Un cinquième suspect est toujours recherché.

Il ressort des auditions le caractère purement gratuit de l’agression. Les agresseurs avaient aussi consommé de l'alcool, des stupéfiants et du protoxyde d’azote. Ce gaz dit "hilarant" est fréquemment détourné pour ses effets euphorisants. Le Parlement vient récemment d'interdire "son usage détourné".

Sur les quatre individus, trois ont déjà des antécédents judiciaires