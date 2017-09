Quatre jeunes interpellés après l'agression d'une enseignante à Brive

Deux jours après l'agression d'une enseignante au lycée Danton, à Brive, l'enquête vient d'aboutir. Quatre jeunes viennent d'être arrêtés par la police. Ce vendredi, l'un d'entre eux sera jugé en comparution immédiate alors que deux autres seront confrontés au juge pour enfants.

Les investigations de la police de Brive et du parquet ont rapidement abouti, deux jours après l'agression d'une enseignante au lycée Danton. Quatre jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Parmi les mis en cause figurent trois élèves de la classe de terminale où s'est déroulée l'agression. Deux d'entre eux, toujours mineurs, sont présentés comme les instigateurs de cette opération présentée comme "un défi ou une action pour animer l'après-midi". L'un de ces deux mineurs a filmé la scène avec un téléphone portable. Cette vidéo de happy slapping (vidéoagression) circulerait d'ailleurs sur les portables des élèves du lycée, ce qui est condamnable par la loi (cinq ans de prison encourus). Ces deux mineurs seront présentés à un juge des enfants, ce vendredi, pour complicité par instigation, aide et assistance à l'agresseur.

L'agresseur jugé ce vendredi

L'agresseur, justement, est un ancien élève de l'établissement qui connaissait donc les lieux. Il est ami avec les deux instigateurs. Et ce jeune majeur se serait introduit dans le lycée après la pause déjeuner du midi, en compagnie de deux premiers mis en cause et parmi le flux d'élèves. Ce jeune homme de 18 ans s'est alors caché dans les toilettes, a attendu quelques minutes avant de recevoir le signal pour passer à l'action. Mais il n'aurait pas agi contre cette enseignante pour une vengeance. Cette professeur n'était, selon les explications, pas spécialement visée à titre personnel. En revanche, l'agresseur aurait agit moyennant finances car l'un des deux instigateurs lui aurait proposé 200€ pour commettre l'agression. Ce jeune majeur en répondra ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Brive où il sera jugé en comparution immédiate pour violences aggravées et intrusion dans le lycée.

L'un des quatre ne sera pas poursuivi

Comme les deux premiers mis en cause, le quatrième jeune homme interpellé est un élève de la classe. Mais ce majeur ne sera pas poursuivi car son rôle n'est pas établi. Au retour de la pause déjeuner en direction du lycée, et alors que se trouvaient à bord de sa voiture les trois autres mis en cause, il aurait simplement eu vent de l'action qui se préparait sans la prendre au sérieux.