Le trafic des bus Evéole repend normalement ce jeudi matin après une journée de mercredi très perturbée. Par solidarité avec leurs collègues blessés après une agression, mardi en fin de journée, les syndicats avaient appelés les chauffeurs à ne pas sortir du dépôt ce mercredi. Salam Housalah est délégué CGT :

On est solidaire avec nos collègues et on demande à la justice des peines exemplaires pour les agresseurs"