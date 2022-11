Quatre jeunes interpellés pour une 40 aine de vols et pour des violences à Pezenas et Caux

Le 10 octobre dernier, après de nombreuses investigations, 35 gendarmes de la compagnie de Pézenas interpellaient six mineurs soupçonnés d'avoir participé à des vols et des violences depuis le mois de juin sur les communes de Pézenas et de Caux (34). "Le volume et l'aggravation progressive des faits avaient conduit le parquet de Béziers et la gendarmerie de Pézenas à organiser une opération judiciaire d'ampleur destinée à mettre un coup d'arrêt à cette succession d'infractions." explique Raphaël Balland, le procureur de Béziers.

Au cours des gardes à vue, cinq mineurs reconnaissaient la majorité des infractions et le 6ème était mis hors de cause. Les quatre jeunes les plus impliqués ont été placés sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction de se fréquenter et de se rendre à Pézenas et Caux. Le 9 novembre dernier ils ont été condamnés sur le plan civil à indemniser les victimes. Ils sont de nouveau convoqués devant le tribunalpour enfants le 17 mai 2023 cette fois pour une sanction pénale.