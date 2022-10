Quatre jeunes légèrement blessés dans un accident de voiture à Saint-Pierre-de-Maillé

Une voiture a fait un tonneau cette nuit sur la départementale D5, à hauteur de Saint-Pierre-de-Maillé. Quatre jeune étaient à bord, deux garçons et deux filles âgés de 17 et 18 ans. Ils ont été légèrement blessés et ont été transportés par les pompiers au CHU de Poitiers. Vingt sapeurs-pompiers du SDIS 86 sont intervenus, à bord de cinq véhicules partis de Pleumartin, Saint-Savin, Saint-Pierre-de-Maillé, Tournons-Saint-Martin et Yzeures-sur-Creuse.

