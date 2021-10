Quatre jeunes ligériens condamnés pour des vols d'ordinateurs de bord dans des Volkswagen

Ces jeunes de 18, 20, 21 et 24 ans ont été condamnés à des peines de prison ferme et avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. En plein mois d'août, ils ont volé au moins 88 ordinateurs de bord dans des voitures de marque Volkswagen dans la Loire et le Rhône.

Ils avaient volés des dizaines d’ordinateurs de bord dans des voitures Volkswagen, Skoda ou Seat cet été. Quatre ligériens ont été condamnés ce mercredi à des peines de prison avec sursis et de prison ferme par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. Entre le 9 et le 31 août, ils avaient sillonné la Loire et le Rhône, pour voler et revendre les ordinateurs de bord d'au moins 88 voitures, pour un préjudice estimé à plus d'un million d'euros.

"Ça fait 20 ans que je fais ça, et je n’ai pas le souvenir d’avoir déjà vu un préjudice aussi important", attaque d’emblée le président du tribunal. Dans le box, trois copains de 18, 20 et 21 ans, placés en détention provisoire depuis fin août. Le plus vieux, âgé de 24 ans, comparaît libre. Ils parlent d’une voix basse, tellement basse qu’on a du mal à les comprendre. Ils reconnaissent certains vols, mais pas tous. "C’est une connerie que j’ai fait comme ça, sans réfléchir", confie l’un d’eux. "Je regrette", enchaîne un autre. "Je ne pensais pas que les dégâts coûteraient aussi chers."

Des ordinateurs de bord revendus "entre 30 et 40 euros"

"Pour les 70 vols qu'on vous reproche, c'est 840 000 euros", lance le président à l'un des trois jeunes. "Par sûr que vous arriviez à les gagner dans toute votre vie." A demi-mot, les copains expliquent qu'ils revendaient les ordinateurs de bord entre 30 et 40 euros pièce à un commanditaire, qui n'a pas été arrêté. Dérisoire quand la remise en état des voitures vandalisées coûte entre 12 000 et 15 000 euros chez le garagiste.

Au moins une centaine de victimes ont été recensées, une cinquantaine se sont constituées partie civile. Certaines étaient d'ailleurs présentes lors de l'audience. Comme Liliane, qui habite la Talaudière. "Aujourd'hui c'est comme si j'avais une 2CV", explique la retraitée, propriétaire d'un SUV Volkswagen acheté en janvier. "Je n'ai ni la clim ni la radio, et je suis restée un mois sans voiture. C'est ma famille qui m'a véhiculé." D'autres expliquent qu'ils doivent prendre les transports pour aller au travail. Beaucoup ne savent pas quand leur voiture pourra être réparée, puisque le secteur automobile fait face à une pénurie de composants en ce moment.

Le jeune de 24 ans déjà sous contrôle judiciaire a été condamné à un an de prison avec sursis. Les trois autres écopent chacun de deux ans de prison, dont un an ferme. Une peine aménageable qu'ils effectueront sous bracelet électronique. Seul l'un d'entre eux était déjà connu de la justice.