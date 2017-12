Vendredi soir à 20h55, la SNCF a été alertée d'une collision entre un TER et quatre jeunes hommes qui marchaient sur les voies. Trois sont gravement blessés. L'accident s'est produit à Saint-Maurice Pellevoisin.

St Maurice Pellevoisin (Lille), Lille, France

Alors qu'il faisait nuit depuis la fin d'après-midi, quatre jeunes hommes, tous âgés d'environ 30 ans selon les pompiers, se trouvaient "illégalement sur les voies" vendredi soir, à Saint-Maurice Pellevoisin, a communiqué la SNCF. Un peu avant 21 heures, ils ont été heurtés par un TER qui venait de la gare Lille-Flandres et prenait la direction de Dunkerque. Trois de ces quatre hommes sont gravement blessés.

D'après les premiers éléments obtenus par la SNCF, ces jeunes venaient de La Madeleine et se rendaient à Lille. 29 sapeurs-pompiers sont intervenus sur place. Ils n'ont pu transporter les victimes qu'à 22h15 au CHR de Lille, car l'accès aux voies était difficile : les pompiers ont dû couper une haie et une barrière afin de pouvoir acheminer les brancards, et y installer dessus les victimes.

Le trafic ferroviaire légèrement perturbé

Le trafic, interrompu juste avant 21 heures, a repris ce vendredi soir à 22h40 sur autorisation de la police qui a, à ce même moment, quitté les lieux. Au total, deux trains ont été impactés par cet accident : celui qui a heurté les victimes ainsi qu'un autre TER qui circulait dans l'autre sens. Bien que les deux trains étaient à peine à un kilomètre et demi de leur gare de départ ou d'arrivée, les passagers sont restés bloqués à bord car il est interdit de descendre sur les voies, rappelle la SNCF.

Il n'y a pas de blessés dans le TER Lille-Dunkerque. Claire, une riveraine contactée par France Bleu Nord dit avoir entendu un gros bruit :

Pas un bruit d'impact, mais un bruit de freinage d'urgence." - Claire, une riveraine

"Sur le coup, on s'est posé la question de savoir si c'était un train qui avait déraillé. Ça surprend". D'après cette jeune femme, l'accès aux voies ferrées près de chez elle est simplement interdit par un grillage que l'on pourrait facilement enjamber.