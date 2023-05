Quatre jeunes surpris en Dordogne en train de planter du cannabis pour arrondir leurs fins de mois

Les deux gendarmes de Saint-Astier sont ce 8 mai, vers 18h, en opération de surveillance "tranquillité vacances" à la Chapelle Gonaguet quand ils tombent, sur un chemin un peu isolé, sur quatre jeunes en train de planter du cannabis. L'information est révélée ce mercredi 10 mai par le journal Sud Ouest.

Une quarantaine de pieds de cannabis

Les quatre jeunes ont apporté du matériel de jardinage et une quarantaine de pieds de cannabis. En voyant les militaires, deux garçons s'enfuient à pied, tandis qu'un garçon et une fille restent sur place. Ils sont arrêtés et placés en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Astier. Les deux autres se rendent dans la soirée, le premier appelle les gendarmes, le deuxième sonne à la caserne vers 23h. Les quatre sont interrogés par les gendarmes. Les militaires ont perquisitionné leurs domiciles et ont retrouvé notamment de la résine de cannabis.

Une plantation pour faire face à la crise

Les quatre jeunes, âgés de 22 à 23 ans, n'ont pas de casier judiciaire. Ils sont amis et originaires d'Annesse-et-Beaulieu et de Chancelade. Ils travaillent dans les transports ou alors comme intérimaires et trois d'entre eux expliquent aux gendarmes qu'ils ont décidé de planter du cannabis pour leur consommation personnelle et pour arrondir leurs fins de mois, à cause de la crise économique. Le quatrième est venu leur donner un coup de main pour planter sans savoir exactement de quoi il retournait.

Ce dernier est libéré ce mardi 9 mai, il ne sera pas poursuivi. Les trois autres, deux garçons et une fille, sont libérés en milieu d'après-midi avant d'être jugés au tribunal correctionnel de Périgueux le 22 septembre prochain.