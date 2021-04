Quatre jeunes vauclusiens à la dérive jugés pour cruauté envers des animaux domestiques

Pendant six mois au début 2019 ils ont tiré sur des chevaux mais aussi des pigeons, des hérons et aussi sur des véhicules avant d'être arrêtés par les gendarmes. Ils opéraient dans un périmètre de 15 kilomètres autour de Bollène entre Vaucluse, Drôme et Gard. A Bollène, Lapalud, Mondragon, Lamotte-du-Rhône, Donzère, Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux, St Restitut, Pont-Saint-Esprit. Ils ont tiré sur des chevaux, des voitures, mais aussi des chats et des oiseaux. Le quatuor n'est pas capable d'expliquer ses motivations autrement que par l'amusement, le jeu et la mauvaise influence des autres.

Ils utilisaient de puissantes armes à air comprimé

On peut se demander jusqu'où leur dérive aurait pu les conduire puisque le summum a été atteint quand l'un d'eux a lancé un projectile dans le parebrise d'un car scolaire qu'ils ont croisé sur la route de Saint-Paul-Trois-Châteaux, heureusement sans faire de victimes grâce aux réflexes du chauffeur qui transportait une trentaine d'ados du lycée agricole.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 10 juin à 13 H 30

Pour l'ensemble de leur œuvre le parquet a requis 3 ans dont 2 avec sursis conte les frères Molinaroli et Hugo Caron et 2 ans dont 6 mois fermes contre Dimitri Pascal. A titre complémentaire il demande au tribunal de les condamner à des travaux d'intérêt général et à l'interdiction de détenir ds armes et de posséder des animaux.