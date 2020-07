Quatre lionnes rescapées d'un cirque recueillies par l'association Tonga Terre d'Accueil

Les quatre félins ont été saisis dans un cirque installée dans le Pas-de-Calais. Les autorité soupçonne de la maltraitance animale. Les lionnes sont arrivées dans la nuit de mardi à mercredi dans la Loire. Amaigries, blessées, leur état de santé laisse peu de doute sur leurs conditions de vie dans le cirque. L'une d'entre elle a un bout de sa queue arrachée, une autre a été dégriffée, une pratique illégale qui consiste à couper la première phalange et les griffes de l'animal.

En les regardant, le vétérinaire de l'association Tonga Terre d'Accueil, Jean-Christophe Gérard, ne peut s'empêcher d'avoir un pincement au cœur : "Moi ça me fait de la peine pour ces animaux. Si on n'est pas capable il ne faut pas les prendre. Ou alors les donner à des établissements qui sont capables de s'en occuper correctement et de leur apporter tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent avoir une vie correcte et décente" déplore-t-il.

Des lionnes originaires du même cirque que Jon, un autre lion rescapé

Elles viennent du même cirque qu'un autre lion, Jon, recueilli il y a un mois par l'association ligérienne. Celui-ci a été saisi dans l'Eure, mais il s'agit du même cirque qui s'est déplacé entre temps. Le fauve est arrivé début juin complètement famélique, presque squelettique. Aujourd'hui, grâce à plusieurs opération et des soins, Jon a repris du poil de la bête. En un mois, il a réussi à prendre 70 kilos !

En ce moment l'association Tonga Terre d'Accueil soigne une vingtaine de lions, dont trois lionceaux, mais aussi quatre tigres et une panthère.