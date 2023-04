Quatre maisons totalement détruites par un incendie dans le Tarn à Saint-Jean-de-Rives

Plus de 90 pompiers mobilisés dans cet incendie à Saint-Jean-de-Rives.

Les pompiers du Tarn ont été appelés ce jeudi vers 15h15 pour un feu d'habitation individuelle, rue Castelas dans la commune de Saint-Jean-de-Rives dans l**'ouest du Tarn entre Lavaur et Saint-Sulpice**. Un gros feux puisqu'il a mobilisé plus de 90 sapeurs. L'incendie a pris en centre-ville, il a touché quatre maisons mitoyennes entièrement détruites. Un autre bâtiment, celui de la mairie, a été endommagé.

ⓘ Publicité

Risques importants pour les pompiers

Les pompiers ont du mettre en sécurité neuf personnes et pris en charge deux blessés légers. Une unité de spécialiste USAR (Unité de secours d'appui et de recherche) est intervenue pour sécuriser le travail à cause du risque d'effondrement des habitations sinistrées.

Vers minuit ce vendredi, le dispositif des pompiers a été allégé mais les opérations de déblai, de dégarnissage et d'extinction des foyers résiduels était toujours en cours. Le préfet du Tarn, François-Xavier Lauch a remercié les sapeurs-pompiers mobilisés et souhaitait “un prompt rétablissement” pour cinq d’entre eux blessés, ainsi qu’à deux civils également touchés.