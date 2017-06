Quatre membres du GUD soupçonnés d'avoir passé à tabac deux jeunes nantais le soir de l'élection présidentielle

Le procureur de la République de Nantes requiert le placement en détention provisoire des quatre hommes suspectés d'avoir agressé Erwan et Steven la nuit du second tour de l'élection présidentielle (7 au 8 mai 2017) à Nantes à hauteur de l'arrêt de tram Du Chaffault.

Le procureur de la République de Nantes Pierre Sennés requiert le placement en détention provisoire des quatre hommes suspectés d'avoir agressé Erwan et Steven la nuit du second tour de l'élection présidentielle (7 au 8 mai 2017) à Nantes à hauteur de l'arrêt de tram Du Chaffault. Un juge d'instruction doit être saisi ce jeudi après-midi et une ouverture d'information judiciaire est sur le point d'être ouverte pour "violences en réunion susceptibles d'entraîner une infirmité permanente", un crime qui peut entraîner jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle; ainsi que pour "violences aggravées", un délit passible de 5 ans de prison.

Les 4 suspects ont 19, 21 et 28 ans. Trois d'entre eux sont membres du mouvement d'extrême-droite le GUD (Groupe Union Défense). Le quatrième se dit simple sympathisant du GUD.

Ils sont passés aux aveux

Trois des suspects reconnaissent avoir porté des coups, le quatrième dit ne pas avoir participé mais reconnait sa présence lors de l'agression. L'enquête a été menée par la brigade criminelle de la sûreté départementale de Nantes.

Erwan, 18 ans souffre d'une fracture aux cervicales. Les médecins sont réservés. Il pourrait rester infirme. Steven, 16 ans et demi, a été moins violemment frappé et n'a eu que quelques contusions.

Au début du mois, 150 personnes s'étaient rassemblées à Saint-Herblain pour apporter leur soutien aux deux jeunes victimes.

