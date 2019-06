Quatre militaires agressés au couteau à Toulouse, un en urgence absolue

Toulouse, France

Les circonstances sont encore floues, mais quatre militaires ont été blessés ce vendredi matin dans une bagarre, qui a éclaté à la sortie d'une boîte de nuit de Toulouse, rue Denfert-Rochereau.

Les soldats de 18 à 22 ans, dont on ignore le régiment, étaient semble-t-il en sortie privée, quand ils ont été agressés à coups de couteau. Trois d'entre eux ont été légèrement blessés. L'un d'eux, âgé de 18 ans, est plus sérieusement touché, et a été hospitalisé en urgence absolue.

Les pompiers ont été appelés à 4h31. Les quatre hommes ont été transportés sur les hôpitaux de Purpan et Rangueil.