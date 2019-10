Quatre mineurs de Savoie ont dégradé 45 voitures en moins d'un mois à Montmélian

Ils ont entre 15 et 17 ans. Cet été, quatre jeunes ont mis sous tension Montmélian, près de Chambéry. Ils ont saccagé de très nombreux véhicules. Et ils ont aussi cambriolé les écoles.

Montmélian, France

C'est peu de dire qu'on est soulagé du côté des gendarmes de la communauté des brigades de Montmélian. Ce mercredi 2 octobre, trois jeunes sont interpellés. Un quatrième se rend à sa convocation à la gendarmerie. En garde à vue à Montmélian et Saint-Pierre d'Albigny, ils avouent leur spirale destructrice.

Une série infernale

Tout commence début juin par un premier essai à Montmélian. Véhicule fracturé. Puis trois expéditions punitives vont aller crescendo.

► Du 29 au 30 juin, un véhicule de l'Office National des Forêts voit ses vitres cassées et le matériel à l'intérieur volé. Dans la foulée, quatre voitures sont aussi visitées.

► Du 4 ou 5 juillet, sur les parkings devant la gare de Montmélian, onze véhicules subissent le même sort.

► Le pire est à venir. 27 voitures cassées dans la nuit du 13 au 14 juillet.

En tout, ce sont donc 45 véhicules qui ont été vandalisées. La plupart sur les parkings de la gare SNCF de Montmélian. En général entre 22 h et 2 h du matin. Vitres brisées, fouille à l'intérieur, rétroviseurs éclatés, tôles défoncées par des sauts sur les carrosseries.

Des voitures saccagées - Gendarmerie Nationale

Dans 80 % des cas, ce sont des vols à la roulotte. Des larcins pour pas grand chose. Le reste est pour "le plaisir" gratuit de casser des voitures.

Trahis par d'autres vols

"Ils ont mis l'été sous tension alors que Montmélian est une cité calme" résume l'enquêteur, choqué quand il a fait les premières constatations de leur action la plus destructrice, le 14 juillet.

Rien ne les arrête dans leur dérive. Et c'est ce qui va les trahir. Dans la nuit du 7 au 8 juillet, trois d'entre eux cambriolent les trois écoles et le collège de Montmélian. "Un amateurisme flagrant. Beaucoup de dégradations pour voler un ordinateur." Un témoin permet de les identifier. Les gendarmes s'intéressent alors à ce petit groupe. Et après des recoupements, il est décidé de les interpeller.

Les mineurs sont originaires de Montmélian, La Ravoire et Barberaz.

Ils sont tous malheureusement déjà connus de la justice pour de la petite délinquance.

Pare-brise brisé - Gendarmerie Nationale

Pourquoi cette série noire ?

En garde à vue, les jeunes ont reconnu qu'ils étaient présents, mais ils semblent minimiser leur responsabilité. Chacun rejette les fautes sur l'autre. Les gendarmes et leurs familles ont beaucoup insisté sur les victimes, pour "espérer un début de prise de conscience".

L'idée était apparemment de s'occuper, en cassant des voitures. Il ne s'agit pas de vols de nécessité, pour trouver de quoi vivre.

La garde à vue a été levée à la fin de la journée de mercredi. Ils passeront devant le juge des enfants l'an prochain, en 2020.