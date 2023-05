Quatre mineurs interpellés pour des dégradations estimées à 190.000 euros dans le tramway de Tours

Ils sont âgés de 12 à 15 ans. Quatre mineurs ont été interpellés par la police de Tours, entre le 22 et 28 mai, pour une série de dégradations commises dans le tramway, au printemps 2022.

ⓘ Publicité

En juin, Kéolis, la société qui exploite les transports en commun de la métropole tourangelle, avait porté plainte, en constatant des centaines de banquettes arrachées - 350 au total - dans 21 rames. Le préjudice estimé à 190.000 euros.

Leur but : récupérer des pièces de monnaie coincées entre les sièges

La police a récupéré les images de vidéoprotection et, après un long travail, a pu recenser une douzaine de malfaiteurs. Parmi eux, quatre adolescents, qui ont donc été convoqués au commissariat récemment. Tous ont reconnu les faits, dont l'objectif était de récupérer des pièces de monnaie coincées entre les sièges. En mettant des coups de pieds et en tirant sur les banquettes, l'un deux a expliqué avoir saisi entre 10 et 15 euros.

Aucune charge n'est retenu contre le plus jeune des quatre, l'excuse de minorité prévaut. En revanche, les trois autres âgés de 14 et 15 ans sont convoqués devant le juge pour enfants, en septembre, pour une audience de culpabilité. Une autre suivra pour établir la peine. Pour le moment, ces adolescents refusent de dire qui sont les complices qui n'ont pas été identifiés formellement.