Quatre ministres dans le Calvados pour vanter les colos apprenantes

Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu respectivement ministre de l'éducation nationale et ministre des sports étaient ce vendredi à Ouistreham, près de Caen pour défendre les "colos apprenantes". Dispositif lancé l'été dernier et renouvelé cette année pour les jeunes du CP à la terminale.