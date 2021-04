Quatre mois après la disparition de Delphine Jubillar, Cagnac-les-Mines dans l’attente d’un épilogue

Cela fera quatre mois cette semaine qu’a disparu Delphine Jubillar. La jeune femme de 33 ans n’a plus donné de nouvelles depuis la nuit du 15 au 16 décembre. Quatre mois de questions, de recherches, d’inquiétudes pour les proches de l’infirmière mère de deux enfants. Et quatre mois sans réponses aussi alors que beaucoup espèrent que les jours à venir seront décisifs.

D’abord parce que Cédric Jubillar, le mari de Delphine, devrait être entendu sous peu pour la première fois par un juge. Un moment important évidemment. Et alors que les enquêteurs continuent de travailler discrètement, les magistrats attendent beaucoup de cette audition. L’occasion de vérifier des détails d’emploi du temps, de le faire réagir à certains témoignages. La confrontation pourrait permettre "un déclic" dit même une source proche de l’enquête.

"Il faut que les choses avancent"

"De tout façon il faut que ça avance" dit l’avocat des frères et sœur de Delphine Jubillar. « C’est tellement long », précise Maître Nakache-Arfi, qui a vu ses clients ce week-end. Et on sent, sans qu’il insiste, que lui aussi attend beaucoup de l’audition à venir. Et il tient à ajouter qu’il salue le travail silencieux des juges qui permet de faire les choses bien.

Du côté de Cédric Jubillar, son avocat redit que tout lui semble pour le moment normal dans cette enquête qui prend son temps. En revanche, il parle de "cette attente du dénouement très lourde" pour les proches et "des tensions créées au sein de la famille par les témoignages qui accusent son client".

Une « fin » pour cette affaire

Dans le village, ces quatre mois semblent interminables. Surtout, beaucoup aimeraient ne plus parler de cette disparition, que ce ne soit plus un sujet. Mais évidemment, le temps qui passe rend chaque jour l’énigme plus mystérieuse… "On pensait que quatre mois après on l’aurait retrouvée. C’est long tellement long", insiste Monique.

Et Anaïs va même plus loin. Pour elle, cette affaire doit trouver un épilogue pour que le village retrouve la paix. "Il faut que ce soit fini cette histoire. Ça pèse dans le moral du village. Pour la famille, pour nous, pour le village, il faut que ce soit finit. Il faut une fin."

Comparaison avec Aurélie Vaquier

Certains même pensent que maintenant, on ne saura jamais. "On ne verra pas la fin. Il y a eu tellement d’hypothèses. Vous savez, on ne saura jamais, ou tard, très tard", précise Robert.

Mais il y a quelques jours, on a retrouvé Aurélie Vaquier dans l’Hérault, une raison de plus de penser à Delphine."Les enquêteurs l’ont retrouvé plus vite que Delphine. Est-ce que son mari aurait fait pareil ?" s’interrogent des jeunes femmes. Et alors que d’autres affaires se résolvent, l’inexplicable à Cagnac ravive les peurs du début pour ces femmes qui disent ne plus oser sortir. Et les gendarmes assurent continuer un travail d’enquête minutieux.