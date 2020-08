Quatre mois de prison avec sursis pour propos racistes contre l'ex-colistier de Robert Ménard

Quatre mois de prison avec sursis ont été prononcés ce jeudi 13 août par le tribunal de Béziers contre Michel Bousquet. L'ancien colistier de Robert Ménard a été reconnu coupable de propos racistes. Ce dernier avait tenu le 14 mai des injures sur son compte personnel Facebook, contre la députée Laetitia Avia : "Elle s'exprime comme une merde dont elle a la couleur", écrivait-il.

Le tribunal de Béziers estime que la publication sur Facebook (compte privé) devenait publique. Le mis en cause avait plus de 400 amis.

L'ancien conseiller municipal de 68 ans, absent au rendu de jugement, devra par ailleurs verser 4.000 euros de dommages-intérêts à la députée LREM. SOS Racisme et la LICRA, qui s'étaient constitués parties civiles, recevront respectivement 2.000 euros (et 750 euros de frais de justice).

Michel Bousquet, qui est par ailleurs président de l'Union taurine biterroise, devra effectuer un stage de citoyenneté d'une semaine et devra faire le nécessaire pour que le jugement paraisse à ses frais dans un journal régional et national.

Le maire de Béziers avait exigé de son colistier qu'il démissionne dès la médiatisation de ses propos déplacés.

SOS Racisme Béziers, présente à l'audience, se félicite de ce jugement :

"On ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi, même sur un compte privé suivi par plus de 400 amis."