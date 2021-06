Quatre mois de prison ferme réclamés pour un propriétaire Airbnb de Marseille

Le tribunal correctionnel de Marseille a entendu ce mardi matin le propriétaire d'un immeuble du quartier de l'Opéra. Quatre mois de prison ferme ont été requis, à purger sous bracelet électronique. Cet homme de 61 ans est accusé d'avoir loué sur Airbnb des appartements alors qu'il savait que le bâtiment était dangereux. L'immeuble du 7 rue Molière était sous le coup d'un arrêté de péril imminent.

Le procureur de la République a également demandé 3000 euros d'amende contre le propriétaire et 80.000€ contre sa société. "A Marseille, tout est possible, a-t-il dit. Ca aurait pu durer longtemps comme ça si une locataire n'avait pas levé le lièvre".

Plus de 2300 locataires en deux ans et demi

Le procureur estime que l'ancien maçon a "joué à la roulette marseillaise". En deux ans et demi, avec trois appartements loués à des touristes, il a gagné plus de 138 000 euros. L'escalier de l'immeuble et des planchers menaçaient de s'écrouler. Ce qui n'a pas empêchait d'attirer plus de 2300 locataires de la plateforme Airbnb.

A l'audience, le propriétaire a juré qu'il n'avait pas voulu mettre la vie de ces touristes en danger. Selon lui, la Soleam, société chargée de la rénovation du centre-ville de Marseille lui avait assuré que l'arrêté de péril avait été levé.

Mais le gérant fait profil bas : "Je regrette tout ce que j'ai fait", dit-il à la présidente du tribunal. Après sa mise en examen, il a entièrement rénové l'immeuble. Aujourd'hui, l'arrêté de péril est enfin levé. Le jugement sera rendu le 29 juin.